«Анахайм» — «Филадельфия»: видеообзор матча

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Анахайм» — 6:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Флайерз» дубль оформил Оуэн Типпетт, еще по голу забили Шон Кутюрье, Кэм Аткинсон, Луи Белпедио и Трэвис Санхейм, защитник Егор Замула отметился результативную передачу. У «Дакс» хет-трик оформил 18-летний Лео Карлссон, у защитника Павла Минтюкова результативный пас.

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