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НХЛ

Сегодня, 08:53

«Флорида» на выезде обыграла «Анахайм», Бобровский остался в запасе

Сергей Разин
корреспондент
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Анахайм» со счетом 2:1.

На шайбы Ээту Луостаринена и Оливера Экмана-Ларссона хозяева ответили точным броском Фрэнка Ватрано. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский остался в запасе.

После этого матча «Флорида» с 23 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Анахайм» с 18 очками — на восьмой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Флорида» — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Луостаринен — 1 (Лунделл), 14:50 — 0:1. Экман-Ларссон — 5 (Лунделл, Казинс), 18:06 — 0:2. Ватрано — 12 (бол., Хенрик, Фаулер), 47:39 — 1:2.

Вратари: Гибсон (57:51) — Столарз (27:33 — 27:43).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 34 (10+9+15) — 33 (16+14+3).

Наши: Любушкин (17.08/1/0), Минтюков (19.02/1/0) — Куликов (12.19/0/+1).

18 ноября. Анахайм. Honda Center. 14932 зрителя.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Флорида Пантерз
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