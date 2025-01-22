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Сегодня, 08:37

«Флорида» победила «Анахайм», Бобровский отразил 28 бросков

Сергей Разин
корреспондент
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Анахайм» со счетом 5:2.

В составе «Пантерз» отличились Сэм Райнхарт, Эван Родригес, Картер Верхэге, Сэм Беннетт и Янис Балинскис, вратарь Сергей Боброский отразил 28 бросков. У «Дакс» шайбы забросили Фрэнк Ватрано и Мэйсон Мактавиш.

После этого матча «Флорида» с 59 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 42 очками — на 13-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Флорида» — 2:5 (2:3, 0:0, 0:2)

Голы: Ватрано — 12 (бол., Терри, Строум), 4:57 — 1:0. Райнхарт — 28 (Ткачак, Барков), 8:58 — 1:1. Родригес — 10 (Грир, Носек), 17:57 — 1:2. Верхэге — 11 (Самоскевич), 18:49 — 1:3. Мактавиш — 7 (Гудас), 19:12 — 2:3. Беннетт — 14 (Самоскевич, Луостаринен), 40:19 — 2:4. Балинскис — 3 (Носек, Верхэге), 44:17 — 2:5.

Вратари: Достал — Бобровский.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (12+10+8) — 29 (15+7+7).

Наши: Минтюков (16.55/3/-2) — Куликов (18.29/0/0).

22 января. Анахайм. Honda Center.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Флорида Пантерз
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