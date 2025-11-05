«Флорида» в гостях проиграла «Анахайму», Бобровский пропустил 7 шайб

«Анахайм» на своем льду обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3. У «Дакс» хет-трик оформил Каттер Готье, также по шайбе забросили Никита Нестеренко Джейкоб Труба, Крис Крайдер и Янсен Харкинс. У «Пантерз» голы забили Брэд Маршан, Эван Родригес и Ээту Луостаринен. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 бросков по своим воротам. «Анахайм» набрал 17 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Флорида» с 13 очками — на последней 16-й строчке «Востока».

alehan.227471 Анахайм прям удивляет:) поменялся местами с эдмонтонщиками - теперь те всем сливают. А фло до сих пор в отпуске! 05.11.2025

_Mike N_ зажрался однако Бобровский - пора в КХЛ ! :laughing::laughing::laughing: 05.11.2025

Андрей Андрей Бобрику решили дух подопустить? 05.11.2025

Андрей Андрей плохая лошадь прет со старта,сразу видно чтт не заримался беговыми видами спорта. не знаю возьмут ли в этом году флоридские кубок,но надрать жопы он. могут кому угодно Рейнжерс быь нужен этот тренер,но они не просуетились и теперь Салли их четко держит на дне. 05.11.2025

Neil Сильный пост. Прям каждое слово цепляет)) 05.11.2025

Neil А чего этот Филипп Морис до конца держал Серёгу на льду. 05.11.2025

N.A.F.1974 Месяц назад Флорида не играла. Начали сезон 7 октября. А некий спад ожидался.Здесь и три финала подряд и ,куда важней отсутствие Баркова(на сезон примерно) и Ткачака(до декабря вроде).А потом и Куликов сломался.Ну какая команда с такими потерями будет лучше ?Никакая.Не буду оригальным сказав,что глубины достанет чтобы попасть в ПО.А дальше уже сложнее что то прогнозировать.Скорее нет чем да.Говоря о самых высоких достижениях.ИМХО. 05.11.2025

Werewolf Таблица сечас не о чем. Разница между Фло на 16 месте и филадельфией на 8 месте ровно 2 очка (одна победа). 05.11.2025