5 ноября, 08:51

«Флорида» в гостях проиграла «Анахайму», Бобровский пропустил 7 шайб

Сергей Ярошенко

«Анахайм» на своем льду обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

У «Дакс» хет-трик оформил Каттер Готье, также по шайбе забросили Никита Нестеренко Джейкоб Труба, Крис Крайдер и Янсен Харкинс. У «Пантерз» голы забили Брэд Маршан, Эван Родригес и Ээту Луостаринен.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 бросков по своим воротам.

«Анахайм» набрал 17 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Флорида» с 13 очками — на последней 16-й строчке «Востока».

13

  • alehan.227471

    Анахайм прям удивляет:) поменялся местами с эдмонтонщиками - теперь те всем сливают. А фло до сих пор в отпуске!

    05.11.2025

  • _Mike N_

    зажрался однако Бобровский - пора в КХЛ ! :laughing::laughing::laughing:

    05.11.2025

  • Андрей Андрей

    Бобрику решили дух подопустить?

    05.11.2025

  • Андрей Андрей

    плохая лошадь прет со старта,сразу видно чтт не заримался беговыми видами спорта. не знаю возьмут ли в этом году флоридские кубок,но надрать жопы он. могут кому угодно Рейнжерс быь нужен этот тренер,но они не просуетились и теперь Салли их четко держит на дне.

    05.11.2025

  • Neil

    Сильный пост. Прям каждое слово цепляет))

    05.11.2025

  • Neil

    А чего этот Филипп Морис до конца держал Серёгу на льду.

    05.11.2025

  • N.A.F.1974

    Месяц назад Флорида не играла. Начали сезон 7 октября. А некий спад ожидался.Здесь и три финала подряд и ,куда важней отсутствие Баркова(на сезон примерно) и Ткачака(до декабря вроде).А потом и Куликов сломался.Ну какая команда с такими потерями будет лучше ?Никакая.Не буду оригальным сказав,что глубины достанет чтобы попасть в ПО.А дальше уже сложнее что то прогнозировать.Скорее нет чем да.Говоря о самых высоких достижениях.ИМХО.

    05.11.2025

  • Werewolf

    Таблица сечас не о чем. Разница между Фло на 16 месте и филадельфией на 8 месте ровно 2 очка (одна победа).

    05.11.2025

  • ГлавПатриот

    А где шутки про тиходнонский?

    05.11.2025

    Хоккей
    НХЛ
    ХК Анахайм Дакс
    ХК Флорида Пантерз
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя