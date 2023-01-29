«Анахайм» готов обменять российского защитника Куликова

«Анахайм» готов обменять российского защитника Дмитрия Куликова в дедлайн, сообщает TFP.

Контракт 25-летнего россиянина с зарплатой в 2,25 миллиона долларов в год истекает предстоящим летом. У игрока также есть право предоставить список из 8 клубов, в которые его нельзя будет обменять.

В нынешнем сезоне Куликов провел 50 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «минус» 11.

Напомним, что Дмитрий Куликов на драфте 2009 года был выбран «Флоридой» в первом раунде под общим 14-м номером.