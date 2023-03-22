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НХЛ

Сегодня, 07:39

«Анахайм» дома проиграл «Калгари»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Калгари» на выезде переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Дакс» проиграли вторую встречу подряд.

Канадский нападающий Тайлер Тоффоли сделал три голевые передачи. Российский защитник Никита Задоров провел на льду 21 минуту, сделал 3 броска по ворота сопреника, но очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Калгари» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Голы: Ритчи — 12 (Хэнифин, Дюбе), 0:37 — 0:1. Стэчер — 1 (Юбердо, Коулмэн), 16:50 — 0:2. Андерссон — 11 (бол., Тоффоли, Баклунд), 22:36 — 0:3. Ватрано — 17 (бол., Сильферберг, Комтуа), 27:26 — 1:3. Линдхольм — 22 (бол., Тоффоли, Баклунд), 40:46 — 1:4. Манджапане — 14 (Тоффоли), 55:26 — 1:5.

Вратари: Гибсон — Владарж.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 20 (7+11+2) — 43 (17+12+14).

Наши: — - Задоров (21.18/3/+1).

22 марта. Анахайм. Honda Center. 12974 зрителя.

Никита Задоров
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Калгари Флэймз
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