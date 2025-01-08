Шайба Юбердо принесла «Калгари» победу над «Анахаймом»

«Калгари» на выезде обыграл «Анахайм» в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

За «Флеймз» шайбы забросили Маккензи Уигар, Назем Кадри и Джонатан Юбердо.

В составе «Дакс» отличились Алекс Киллорн и Мэйсон Мактавиш.

«Калгари» набрал 45 очков в 40 встречах и занимает 9-е место в Западной конференции, «Анахайм» идет 12-м с 39 очками в 40 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Калгари» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Уигар — 5 (Коулмэн, Хэнли), 19:04 — 0:1. Киллорн — 8 (Лундестрем, Лакомб), 28:34 — 1:1. Кадри — 15 (Уигар, Хэнли), 32:44 — 1:2. Мактавиш — 6 (бол., Готье, Минтюков), 47:36 — 2:2. Юбердо — 17 (бол.), 62:05 — 2:3.

Вратари: Гибсон — Вольф.

Штраф: 19 — 6.

Броски: 27 (11+5+11+0) — 33 (12+9+8+4).

Наши: Минтюков (15.21/0/0) — Кузьменко (11.29/0/0).

8 января. Анахайм. Honda Center. 17396 зрителей.