«Анахайм» вырвал победу над «Калгари»

«Анахайм» переиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Дакс на 16-й минуте третьего периода проигрывали 1:3, но за 8 секунд забили два гола и сравняли счет. На 2-й минуте овертайма Каттер Готье забил победный гол.

«Анахайм» набрал 78 очков в 78 матчах и занимает 12-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 9-й строчке — 88 очков в 78 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Калгари» — 4:3 ОТ (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)

Голы: Баклунд — 12 (Уигар, Хэнли), 34:18 — 0:1. Зеграс — 12 (Шилингтон), 51:49 — 1:1. Шарангович — 14 (Фараби, Хэнли), 53:44 — 1:2. Коронато — 24 (Баклунд, Коулмэн), 55:18 — 1:3. Ватрано — 21 (Зеллвегер, Строум), 56:03 — 2:3. Готье — 18 (Карлссон, Киллорн), 56:11 — 3:3. Готье — 19 (Карлссон), 61:11 — 4:3.

Вратари: Хуссо — Вольф.

Штраф: 12 — 2.

Броски: 23 (7+5+10+1) — 39 (13+11+15+0).

Наши: Минтюков (21.27/0/-2) — -.

10 апреля. Анахайм. Honda Center.