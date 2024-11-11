«Анахайм» переиграл «Коламбус», Марченко набрал 2 очка

«Анахайм» обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский нападающицй «Блю Джэкетс Кирилл Марченко забросидл одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Всего у него в этом сезоне 15 (6+9) очков. Форвард Егор Чинахов отметился одним голом, который стал для него 4-м в сехоне.

«Анахайм» прервал неудачную серию и с 12 очками занимает 14-е место в Западной конференции. «Коламбус» идет на 14-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Коламбус» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Лисон — 1 (Готье, Джонстон), 3:13 — 1:0. Чинахов — 4 (бол., Веренски, Марченко), 16:16 — 1:1. Лакомб — 1 (Гудас, Терри), 24:22 — 2:1. Карлссон — 5 (Дюмулин, Строум), 50:20 — 3:1. Марченко — 6, 56:57 — 3:2. Лундестрем — 2 (п.в., Ватрано, Макгинн), 58:20 — 4:2.

Вратари: Гибсон — Тарасов (57:47 — 58:20, 58:31 — 59:00, 59:09).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (9+7+13) — 41 (13+11+17).

Наши: Минтюков (22.14/3/+2) — Воронков (16.13/1/-2), Марченко (21.07/5/0), Проворов (21.22/2/-1), Чинахов (19.45/7/-1).

11 ноября. Анахайм. Honda Center. 16 153 зрителя.