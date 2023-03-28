«Колорадо» обыграл «Анахайм», Ничушкин забил гол

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 5:1.

В составе «Эвеланш» отличились Боуэн Байрам, Натан Маккиннон, Джек Джонсон, Валерий Ничушкин и Самюэль Жирар. Хозяева ответили точным броском Дерека Гранта.

После этого матча «Колорадо» с 94 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Анахайм» с 55 очками — на 14-й строчке.

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«Анахайм» — «Колорадо» — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Голы: Грант — 5 (Сильферберг), 12:08 — 1:0. Байрам — 9, 15:43 — 1:1. Маккиннон — 32 (Рантанен, Макар), 19:52 — 1:2. Дж. Джонсон — 1 (Мальгин, Нието), 22:05 — 1:3. Ничушкин — 16 (Маккиннон, Макар), 23:46 — 1:4. Жирар — 6 (бол., Родригес, Байрам), 44:22 — 1:5.

Вратари: Гибсон — Юханссон.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (11+9+10) — 44 (12+15+17).

Наши: — - Ничушкин (22.04/5/+1).

28 марта. Анахайм. Honda Center. 13 158 зрителей.