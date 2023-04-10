«Колорадо» в овертайме обыграл «Анахайм», у Ничушкина две передачи

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Анахайм» со счетом 5:4.

В составе «Эвеланш» 3 (2+1) очка набрали Микко Рантанен и Натан Маккинон, еще один гол на счету Джей Ти Комфера, у Валерия Ничушкина две результативные передачи. У «Дакс» дубль оформил Фрэнк Ватрано, еще по шайбе забросили Адам Хенрик и Бретт Лисон.

После этого матча «Колорадо» со 104 очками занимает третье место в Западной конференции, «Анахайм» с 58 очками — на предпоследней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Колорадо» — 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)

Голы: Комфер — 17 (Ничушкин, Э. Джонсон), 10:15 — 0:1. Рантанен — 53 (Жирар, Тэйвз), 33:58 — 0:2. Ватрано — 21 (Зеграс, Строум), 35:15 — 1:2. Хенрик — 22 (Фаулер), 38:09 — 2:2. Ватрано — 22 (Терри, Шаттенкирк), 45:18 — 3:2. Лисон — 6 (Грант, Менья), 47:25 — 4:2. Рантанен — 54 (бол., Маккиннон, Тэйвз), 52:09 — 4:3. Маккиннон — 38 (бол., Рантанен, Ничушкин), 55:28 — 4:4. Маккиннон — 39 (бол., Тэйвз, Рантанен), 64:15 — 4:5.

Вратари: Достал — Францоуз.

Штраф: 16 — 6.

Броски: 23 (9+8+6+0) — 46 (7+17+18+4).

Наши: — - Ничушкин (22.37/4/0).

10 апреля. Анахайм. Honda Center. 13992 зрителя.