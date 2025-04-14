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14 апреля, 07:32

«Колорадо» победил «Анахайм», забросив четыре шайбы в третьем периоде

Руслан Минаев
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«Колорадо» на выезде обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Хозяева вели со счетом 2:0 до середины третьего периода — шайбы забросили Мэйсон Мактавиш и Сэм Коланджело. Гости забили трижды во второй половине третьего периода — отметились Джек Друри, Чарли Койл, Эрик Джонсон и Уайтт Аамодт.

«Колорадо» набрал 102 очка после 82 матчей и занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Анахайм» с 78 очками — на 12-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Колорадо» — 2:4 (1:0, 1:0, 0:4)

Голы: Мактавиш — 22 (Нестеренко, Терри), 18:52 — 1:0. Коланджело — 9 (Киллорн, Ватрано), 27:35 — 2:0. Аамодт — 1 (Нечас, Друри), 50:05 — 2:1. Друри — 8 (бол., Малински, Койл), 54:34 — 2:2. Койл — 17 (Веси, О`Коннор), 57:51 — 2:3. Джонсон — 2 (п.в., Койл), 59:12 — 2:4.

Вратари: Достал (58:50 — 59:12) — Уэджвуд.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 20 (6+9+5) — 24 (8+6+10).

Наши: Минтюков (17.03/0/-1) — -.

14 апреля. Анахайм. Honda Center. 17241 зритель.

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НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Колорадо Эвеланш
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