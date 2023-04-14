«Анахайм» дома проиграл «Лос-Анджелесу». «Дакс» потерпели 13 поражений подряд на финише регулярки

Сегодня, 07:46
«Анахайм» на своем льду проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5. «Дакс» потерпели 13-е поражение подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)
Голы: Терри — 23 (Фаулер), 2:44 — 1:0. Копитар — 28 (Кемпе, Рой), 16:57 — 1:1. Кемпе — 39 (бол., Даути, Арвидссон), 30:15 — 1:2. Мур — 10 (Арвидссон), 31:04 — 1:3. Джонс — 9 (Шаттенкирк, Строум), 41:27 — 2:3. Кемпе — 40 (бол., Даути, Арвидссон), 47:26 — 2:4. Зеграс — 23 (Хенрик, Терри), 54:51 — 3:4. Кемпе — 41 (п.в., Копитар, Рой), 58:21 — 3:5.
Вратари: Гибсон (57:56 — 58:21) — Корписало (46:17 — 46:34).
Штраф: 50 — 8.
Броски: 24 (13+4+7) — 36 (12+14+10).
Наши: — - Гавриков (20.18/0/0).
14 апреля. Анахайм. Honda Center. 14000 зрителей.