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Сегодня, 07:46

«Анахайм» дома проиграл «Лос-Анджелесу». «Дакс» потерпели 13 поражений подряд на финише регулярки

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Анахайм» на своем льду проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5. «Дакс» потерпели 13-е поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)

Голы: Терри — 23 (Фаулер), 2:44 — 1:0. Копитар — 28 (Кемпе, Рой), 16:57 — 1:1. Кемпе — 39 (бол., Даути, Арвидссон), 30:15 — 1:2. Мур — 10 (Арвидссон), 31:04 — 1:3. Джонс — 9 (Шаттенкирк, Строум), 41:27 — 2:3. Кемпе — 40 (бол., Даути, Арвидссон), 47:26 — 2:4. Зеграс — 23 (Хенрик, Терри), 54:51 — 3:4. Кемпе — 41 (п.в., Копитар, Рой), 58:21 — 3:5.

Вратари: Гибсон (57:56 — 58:21) — Корписало (46:17 — 46:34).

Штраф: 50 — 8.

Броски: 24 (13+4+7) — 36 (12+14+10).

Наши: — - Гавриков (20.18/0/0).

14 апреля. Анахайм. Honda Center. 14000 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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