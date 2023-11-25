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Сегодня, 02:19

«Лос-Анджелес» выиграл у «Анахайма». Гавриков сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
25 ноября. «Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 2:5.
Фото USA Today Sports
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«Лос-Анджелес» на выезде периграл «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Кингз» одержал четвертую победу подряд.

Российский защитник гостей Владислав Гавриков отметился одной голевой передачей.

«Лос-Анджелес» набрал 27 очков и занимает 2-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 11-й строчке — 18 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Голы: Фиала — 5 (бол., Копитар, Даути), 10:25 — 0:1. Калиев — 4 (бол., Спенс, Мур), 12:26 — 0:2. Байфилд — 4 (Гавриков, Кемпе), 21:17 — 0:3. Фиала — 6 (Дано, Мур), 22:56 — 0:4. Гудас — 4 (Ватрано, Строум), 32:42 — 1:4. Копитар — 10 (Кемпе, Даути), 43:21 — 1:5. Киллорн — 1 (бол., Мактавиш, Терри), 51:24 — 2:5.

Вратари: Гибсон — Тэлбот.

Штраф: 19 — 17.

Броски: 31 (11+8+12) — 32 (13+13+6).

Наши: Любушкин (17.46/0/0), Минтюков (16.56/2/0) — Гавриков (21.08/1/0).

24 ноября. Анахайм. Honda Center.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Владислав Гавриков
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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