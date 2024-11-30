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Сегодня, 02:19

«Лос-Анджелес» на выезде переиграл «Анахайм»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Анахайм» на своем льду проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Строум — 5 (Хеллесон, Терри), 22:48 — 1:0. Тюркотт — 2 (Лафферье), 30:46 — 1:1. Лафферье — 10 (Кларк, Дано), 41:18 — 1:2.

Вратари: Гибсон (58:29) — Портилльо (Риттих, 50:30, Портилльо, 51:53).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 31 (9+10+12) — 18 (8+6+4).

Наши: Минтюков (18.49/1/-1) — Гавриков (27.16/0/+1).

29 ноября. Анахайм. Honda Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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