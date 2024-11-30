«Лос-Анджелес» на выезде переиграл «Анахайм»

Сегодня, 02:19
«Анахайм» на своем льду проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Строум — 5 (Хеллесон, Терри), 22:48 — 1:0. Тюркотт — 2 (Лафферье), 30:46 — 1:1. Лафферье — 10 (Кларк, Дано), 41:18 — 1:2.
Вратари: Гибсон (58:29) — Портилльо (Риттих, 50:30, Портилльо, 51:53).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 31 (9+10+12) — 18 (8+6+4).
Наши: Минтюков (18.49/1/-1) — Гавриков (27.16/0/+1).
29 ноября. Анахайм. Honda Center.