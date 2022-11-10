Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу над «Анахаймом», у Куликова ассист

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Анахайм» со счетом 4:1.

В составе «Уайлд» дубль оформил Кирилл Капризов, еще по шайбе забросили Мэттью Дамба и Джозеф Крамаросса. У «Дакс» гол на счету Павола Регенды с передачи Дмитрия Куликова.

После этого матча «Миннесота» с 13 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Анахайм» с 9 очками — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Миннесота» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Голы: Регенда — 1 (Ватрано, Куликов), 33:24 — 1:0. Капризов — 9 (бол., Болди, Эддисон), 36:37 — 1:1. Дамба — 1 (Девар, Шоу), 41:41 — 1:2. Капризов — 10 (бол., Зуккарелло, Эрикссон Эк), 43:23 — 1:3. Крамаросса — 1 (Джост), 51:42 — 1:4.

Вратари: Гибсон — Густавссон.

Штраф: 27 — 23.

Броски: 32 (12+13+7) — 39 (15+8+16).

Наши: Куликов (27.02/0/0) — Капризов (22.44/9/-1).

10 ноября. Анахайм. Honda Center.