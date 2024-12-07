Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:40

«Миннесота» обыграла «Анахайм» и одержала пятую победу подряд, Капризов набрал 3 очка

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Миннесота» на выезде победила «Анахайм» (5:1).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

«Миннесота» на выезде победила «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Также по 3 очка набрали его одноклубники Мэттью Болди (1+2) и Марко Росси (2+1).

Свою дебютную шайбу в «Миннесоте» забросил другой россиянин Яков Тренин.

Единственный гол хозяев на счету Брока Магинна.

«Миннесота» (40 очков) одержала пятую победу подряд и после 26 матчей лидирует в Западной конференции НХЛ. «Анахайм» (23) идет 14-м на «Западе» после 25 игр.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Миннесота» — 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)

Голы: Росси — 8 (бол., Капризов, Сперджен), 24:22 — 0:1. Росси — 9 (Болди, Фэйбер), 28:03 — 0:2. Болди — 12 (Росси, Капризов), 30:51 — 0:3. Капризов — 17 (Фолиньо, Болди), 41:21 — 0:4. Макгинн — 4 (Фаулер, Лисон), 56:37 — 1:4. Тренин — 1 (мен., п.в.), 58:43 — 1:5.

Вратари: Гибсон — Густавссон.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (5+9+13) — 33 (11+15+7).

Наши: — - Капризов (20.49/5/+2), Тренин (16.55/1/+1), Хуснутдинов (12.49/1/+1).
7 декабря. Анахайм. Honda Center.

7
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Миннесота Уайлд
Читайте также
Песков объяснил смену губернатора Курской области
Захарова призвала западные страны озаботиться спасением Украины
Правоохранители провели рейды по ночным клубам Москвы
Американский юрист оскорбил Тутберидзе на заседании ВАДА
ФИФА наложила трансферный бан на ЦСКА из-за сделки по Эджуке
Минимум шайб, море буллитов и героический вечер Абрамова. Что произошло в матче «Торпедо» – ЦСКА
Сегодня
Вчера
Неделя