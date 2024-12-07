«Миннесота» обыграла «Анахайм» и одержала пятую победу подряд, Капризов набрал 3 очка

«Миннесота» на выезде победила «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Также по 3 очка набрали его одноклубники Мэттью Болди (1+2) и Марко Росси (2+1).

Свою дебютную шайбу в «Миннесоте» забросил другой россиянин Яков Тренин.

Единственный гол хозяев на счету Брока Магинна.

«Миннесота» (40 очков) одержала пятую победу подряд и после 26 матчей лидирует в Западной конференции НХЛ. «Анахайм» (23) идет 14-м на «Западе» после 25 игр.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Миннесота» — 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)

Голы: Росси — 8 (бол., Капризов, Сперджен), 24:22 — 0:1. Росси — 9 (Болди, Фэйбер), 28:03 — 0:2. Болди — 12 (Росси, Капризов), 30:51 — 0:3. Капризов — 17 (Фолиньо, Болди), 41:21 — 0:4. Макгинн — 4 (Фаулер, Лисон), 56:37 — 1:4. Тренин — 1 (мен., п.в.), 58:43 — 1:5.

Вратари: Гибсон — Густавссон.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (5+9+13) — 33 (11+15+7).

Наши: — - Капризов (20.49/5/+2), Тренин (16.55/1/+1), Хуснутдинов (12.49/1/+1).

7 декабря. Анахайм. Honda Center.