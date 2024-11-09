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Сегодня, 09:28

«Анахайм» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

Алина Савинова
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«Миннесота» на выезде победила «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Миннесота Уайлд

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