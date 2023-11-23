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НХЛ

Сегодня, 09:45

«Монреаль» в гостях обыграл «Анахайм»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Монреаль» в гостях обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В составе «Монреаля» отметились Кейден Гуле, Майк Мэтисон. Алекс Ньюхук забросил две шайбы. За «Анахайм» Мэйсон Мактавиш сделал дубль, еще одну шайбу забросил Фрэнк Ватрано.

«Монреаль» занимает 13-ю строчку в «Восточном дивизионе», набрав 18 очков в 19 играх. «Анахайм» — девятый на Западе (18 очков в 19 матчах).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Монреаль» — 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Голы: Ньюхук — 5 (Пирсон, Галлахер), 5:59 —0:1. Гуле — 2 (Юленен, Эванс), 6:37 — 0:2. Мактавиш — 9 (бол., Карлссон, Минтюков), 20:53 — 1:2. Мэтисон — 5 (Сузуки, Бэррон), 21:49 — 1:3. Мактавиш — 10 (Ватрано, Луно), 26:00 — 2:3. Ватрано — 13 (Мактавиш, Фаулер), 51:31 — 3:3. Ньюхук — 6 (Эванс), 56:40 — 3:4.

Вратари: Гибсон — Монтембо.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 33 (12+11+10) — 28 (15+7+6).

Наши: Любушкин (20.44/1/-2), Минтюков (19.00/1/-1) — -.

23 ноября. Анахайм. Honda Center. 15 168 зрителей.

Источник: Таблица НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Монреаль Канадиенс
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