«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Анахайм», Тренин забил гол

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Анахайм» со счетом 5:4.

В составе «Предаторз» дубль оформил Томас Новак, еще по шайбе забросили Филипп Томасино, Кифер Шервуд и Яков Тренин. У «Дакс» дубль на счету Мэйсона Мактавиша, по голу забили Фрэнк Ватрано и Трой Терри.

После этого матча «Нэшвилл» с 73 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Анахайм» с 54 очками — на 14-й строчке.

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Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Нэшвилл» — 4:5 ОТ (1:2, 1:0, 2:2, 0:1)

Голы: Томасино — 3 (бол., Фаббро, Сиссонс), 9:01 — 0:1. Новак — 11 (Йоси), 13:40 — 0:2. Мактавиш — 15 (Джонс), 15:44 — 1:2. Ватрано — 16 (Фаулер, Сильферберг), 24:46 — 2:2. К. Шервуд — 2 (Новак, Йоси), 41:47 — 2:3. Тренин — 10 (Смит, Сиссонс), 53:36 — 2:4. Терри — 19 (Уайт, Фаулер), 57:39 — 3:4. Мактавиш — 16 (Фаулер, Зеграс), 59:34 — 4:4. Новак — 12 (Томасино, Сарос), 61:12 — 4:5.

Вратари: Гибсон (57:22 — 57:39, 57:58 — 59:34) — Сарос.

Штраф: 7 — 7.

Броски: 37 (7+13+15+2) — 36 (10+16+8+2).

Наши: — - Афанасьев (10.11/1/-1), Тренин (16.12/4/0).

13 марта. Анахайм. Honda Center.