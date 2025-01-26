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Сегодня, 08:40

«Анахайм» дома победил «Нэшвилл», Минтюков забил гол

Алина Савинова
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«Анахайм» обыграл «Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Автором одного из голов «Дакс» стал 21-летний россиянин Павел Минтюков. Это четвертая шайба защитника в нынешнем сезоне. Всего на его счету теперь 11 (4+7) очков в 41 игре.

«Анахайм» с 46 очками после 49 матчей идет на 13-й позиции в турнирной таблице Западной конференции. «Нэшвилл» прервал победную серию из пяти игр и располагается на строчку ниже (43 балла в 48 встречах).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Нэшвилл» — 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Голы: Минтюков — 4 (Лисон, Харкинс), 4:15 — 1:0. Нюквист — 8 (Форсберг), 14:50 — 1:1. Мактавиш — 10 (Киллорн, Зеграс), 19:55 — 2:1. О`Райлли — 14 (Форсберг, Вилсби), 25:07 — 2:2. Харкинс — 2 (Гудас, Лисон), 30:46 — 3:2. Зеграс — 5 (Хеллесон, Дюмулин), 31:48 — 4:2. Мактавиш — 11 (бол., Терри, Лакомб), 34:20 — 5:2.

Вратари: Достал (Гибсон, 40:00) — Сарос (55:15).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (15+14+6) — 42 (10+18+14).

Наши: Минтюков (16.40/1/+1) — Свечков (14.07/4/-1).

26 января. Анахайм. Honda Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Нэшвилл Предаторз
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