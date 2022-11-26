«Оттава» на выезде переиграла «Анахайм». Зуб забросил одну шайбу

Сегодня, 01:48
«Анахайм» на своем льду проиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5. «Сенаторз» прервали трехматчевую серию поражений.
В составе победителей одну шайбу забросил российский защитник Артем Зуб.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Оттава» — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
Голы: Ткачак — 8 (бол., Батерсон, Шабо), 16:24 — 0:1. Брассар — 3 (Джозеф, Сандерсон), 18:19 — 0:2. Штюцле — 8 (бол., Дебринкэт, Батерсон), 30:29 — 0:3. Зуб — 2 (Брассар, Джозеф), 34:54 — 0:4. Джозеф — 2 (бол., Брассар, Пинто), 46:49 — 0:5. Джонс — 2 (Уайт, Болье), 57:10 — 1:5.
Вратари: Столарз — Тэлбот.
Штраф: 21 — 17.
Броски: 32 (13+8+11) — 33 (7+18+8).
Наши: Куликов (17.48/4/-1) — Зуб (20.43/1/+1).
25 ноября. Анахайм. Honda Center. 14278 зрителей