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Сегодня, 01:48

«Оттава» на выезде переиграла «Анахайм». Зуб забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Анахайм» на своем льду проиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5. «Сенаторз» прервали трехматчевую серию поражений.

В составе победителей одну шайбу забросил российский защитник Артем Зуб.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Оттава» — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Голы: Ткачак — 8 (бол., Батерсон, Шабо), 16:24 — 0:1. Брассар — 3 (Джозеф, Сандерсон), 18:19 — 0:2. Штюцле — 8 (бол., Дебринкэт, Батерсон), 30:29 — 0:3. Зуб — 2 (Брассар, Джозеф), 34:54 — 0:4. Джозеф — 2 (бол., Брассар, Пинто), 46:49 — 0:5. Джонс — 2 (Уайт, Болье), 57:10 — 1:5.

Вратари: Столарз — Тэлбот.

Штраф: 21 — 17.

Броски: 32 (13+8+11) — 33 (7+18+8).

Наши: Куликов (17.48/4/-1) — Зуб (20.43/1/+1).

25 ноября. Анахайм. Honda Center. 14278 зрителей

Артем Зуб
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Оттава Сенаторз
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