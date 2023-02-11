«Питтсбург» на выезде обыграл «Анахайм». Малкин набрал 2 очка

Малкин набрал 2 очка в победном матче «Питтсбурга» с «Анахаймом»

«Питтсбург» переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Пингвинз» одержали вторую победу подряд.

В составе победителей двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Евгений Малкин. Теперь у него 54 (19+35) очков в этом сезоне.

«Питтсбург» набрал 61 очко и идет на 7-м месте в Восточной конференции. «Анахайм» — предпоследний в Западной конференции (40 очков).

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«Анахайм» — «Питтсбург» — 3:6 (1:3, 0:1, 2:2)

Голы: Жозеф — 3 (Блюгерс, Арчибальд), 9:03 — 0:1. Зеграс — 19 (бол., Хенрик), 15:26 — 1:1. Капанен — 7 (бол., Жозеф, Раст), 17:38 — 1:2. Картер — 8 (Капанен), 19:47 — 1:3. Жозеф — 4 (Малкин), 34:55 — 1:4. Раст — 13 (Малкин, Руведел), 50:04 — 1:5. Гюнцель — 21 (Кросби), 52:08 — 1:6. Мактавиш — 11 (Сильферберг, Хенрик), 53:34 — 2:6. Клингберг — 7 (Мактавиш, Сильферберг), 55:58 — 3:6.

Вратари: Гибсон — Десмит.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 31 (8+10+13) — 59 (25+18+16).

Наши: Куликов (20.47/5/-2) — Малкин (18.03/3/0).

11 февраля. Анахайм. Honda Center.