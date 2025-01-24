«Питтсбург» уступил «Анахайму» с разницей в 4 шайбы

«Анахайм» дома обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У «могучих уток» по дублю сделали Мэйсон Мактавиш и Александер Киллорн, еще гол на счету Фрэнка Ватрано. За «пингвинов» шайбу в большинстве забросил Майкл Бантинг.

Россияне Павел Минтюков и Евгений Малкин результативными действиями не отметились.

После 48 матчей «Анахайм» занимает 13-е место в Западной конференции, набрав 44 очка. «Питтсбург» с 48 баллами в 50 играх — на 14-м месте в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Питтсбург» — 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Голы: Мактавиш — 8 (Фаббри, Труба), 9:28 — 1:0. Киллорн — 9 (Хеллесон, Зеграс), 19:01 — 2:0. Бантинг — 14 (бол., Раст, Ракелль), 25:32 — 2:1. Мактавиш — 9 (Дюмулин, Терри), 42:06 — 3:1. Ватрано — 13 (Строум, Терри), 46:52 — 4:1. Киллорн — 10 (п.в., Труба, Лундестрем), 58:00 — 5:1.

Вратари: Гибсон (43:04 — 43:34) — Неделькович (54:23 — 58:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (12+10+12) — 32 (12+11+9).

Наши: Минтюков (16.04/1/+3) — Малкин (18.27/2/-1).

24 января. Анахайм. Honda Center. 15330 зрителей.