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НХЛ

Сегодня, 08:46

«Питтсбург» прервал 6-матчевую победную серию «Анахайма»

Руслан Минаев
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«Питтсбург» на выезде обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

У «Пингвинз» шайбы забросили Радим Зохорна и Сидни Кросби.

Во втором периоде гости произвели замену — вместо вратаря Тристана Джарри вышел Магнус Хеллберг.

«Питтсбург» набрал 10 очков и поднялся на 15-е место таблицы «Востока». Победная серия «Анахайма» завершилась на 6 матчах. «Дакс» с 14 очками занимает 6-е место на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Питтсбург» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Зогорна — 3 (Эллер, Карлссон), 12:34 — 0:1. Кросби — 6 (п.в.), 59:40 — 0:2.

Вратари: Гибсон (58:03 — 59:04, 59:22 — 59:24, 59:31 — 59:40) — Джерри (Хелльберг, 38:24).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (14+7+11) — 36 (8+17+11).

Наши: Любушкин (17.04/2/0), Минтюков (20.29/3/-1) — Малкин (18.24/4/0).

8 ноября. Анахайм. Honda Center.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Питтсбург Пингвинз
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