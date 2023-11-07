8 ноября «Анахайм» на своем льду на арене «Хонда-центр» сыграет против «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча пройдет в среду. Начало — в 06.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча НХЛ «Анахайм» — «Питтсбург» будет доступна в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию главных событий игры «Анахайм» — «Питтсбург» в матч-центре.

«Дакс» с 14 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Пингвинз», за которых выступает россиянин Евгений Малкин, с 8 очками располагаются на восьмой строчке Столичного дивизиона.

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