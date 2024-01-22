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НХЛ

Сегодня, 07:11

«Рейнджерс» обыграли «Анахайм», Панарин забил победный гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли на выезде «Анахайм» со счетом 5:2.

В составе гостей отличились Винсент Трочек, Уильям Куле, Артемий Панарин, Крис Крайдер и Джимми Веси, вратарь Игорь Шестеркин отразил 16 бросков из 18. У «Дакс» дубль оформил Адам Хенрик.

После этого матча «Рейнджерс» с 60 очками занимают второе место в Восточной конференции, «Анахайм» с 31 очком — на 14-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Рейнджерс» — 2:5 (2:0, 0:1, 0:4)

Голы: Хенрик — 12 (Карлссон, Терри), 0:51 — 1:0. Хенрик — 13 (Терри, Карлссон), 15:37 — 2:0. Трочек — 15 (бол., Крайдер, Фокс), 37:58 — 2:1. Куилль — 8 (Труба, Миллер), 50:10 — 2:2. Панарин — 28 (бол., Фокс, Трочек), 54:23 — 2:3. Крайдер — 22 (Зибанежад), 56:07 — 2:4. Веси — 9 (п.в.), 59:24 — 2:5.

Вратари: Достал (57:38 — 58:10, 58:14 — 58:29, 58:45 — 59:24) — Шестеркин.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 18 (5+5+8) — 33 (7+11+15).

Наши: — - Панарин (19.51/2/-1).

22 января. Анахайм. Honda Center.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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