«Анахайм» вырвал победу над «Рейнджерс», Минтюков сделал голевую передачу

«Анахайм» на своем льду выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Российский защитник «Дакс» Павел Минтюков в конце третьего периода сделал голевую передачу и помог своей команде избежать поражения.

Голкипер гостей Игорь Шестеркин отразил 28 из 33 бросков по своим воротам.

«Анахайм» набрал 72 очка в 72 матчах и занимает 12-е место в Западной конференции. «Рейнджерс» идут на 10-й строчке в Восточной конференции — 75 очков в 73 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Рейнджерс» — 5:4 ОТ (1:2, 0:1, 3:1, 1:0)

Голы: Фокс — 7 (Панарин, К. Миллер), 3:20 — 0:1. Киллорн — 18 (мен., Карлссон), 16:55 — 1:1. Д. Миллер — 19 (Куилль, Лафренье), 18:48 — 1:2. Лафренье — 16 (Д. Миллер), 20:14 — 1:3. Карлссон — 19 (Зеллвегер, Зеграс), 42:22 — 2:3. Зибанежад — 16 (бол., Фокс, Панарин), 44:35 — 2:4. Готье — 15 (Карлссон, Лакомб), 54:12 — 3:4. Зеллвегер — 6 (Минтюков, Карлссон), 58:15 — 4:4. Мактавиш — 20 (Лакомб, Готье), 60:59 — 5:4.

Вратари: Достал — Шестеркин.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 33 (16+11+5+1) — 30 (9+13+8+0).

Наши: Минтюков (15.12/1/+1) — Панарин (24.27/2/0).

29 марта. Анахайм. Honda Center.