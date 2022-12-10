«Сан-Хосе» разгромил «Анахайм», у Барабанова ассистентский дубль

«Сан-Хосе» на выезде разгромил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

В составе «Шаркс» забивали Тимо Майер, Скотт Харрингтон, Эрик Карлссон, Нико Штурм, Ник Бонино и Стив Лорентц. Александр Барабанов записал на свой счет две результативные передачи, у Евгения Свечникова — одна.

Единственный гол за «Дакс» забил Тревор Зеграс — результативная передача на счету Дмитрия Куликова.

«Сан-Хосе» занимает 13-е место в Западной конференции с 23 очками. У «Анахайма» 17 очков и последняя строчка.

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«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Голы: Майер — 14 (Карлссон, Гертл), 10:18 — 0:1. Харрингтон — 1 (Лабанк, Майер), 26:19 — 0:2. Карлссон — 12 (бол., Барабанов, Гертл), 27:53 — 0:3. Штурм — 7 (Беннинг), 28:01 — 0:4. Зеграс — 10 (Фаулер, Куликов), 29:37 — 1:4. Бонино — 3 (п.в., Беннинг), 56:18 — 1:5. Лоренц — 3 (Свечников, Барабанов), 56:43 — 1:6.

Вратари: Гибсон (Столарз, 40:00, 54:42 — 56:18) — Мякиниеми.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 24 (7+7+10) — 28 (7+12+9).

Наши: Куликов (18.47/1/0) — Барабанов (16.55/3/+1), Свечников (13.00/1/+2).

10 декабря. Анахайм. Honda Center. 14487 зрителей.