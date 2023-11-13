«Анахайм» обыграл «Сан-Хосе», у Минтюкова результативный пас

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 4:1.

В составе «Дакс» Фрэнк Ватрано набрал 3 (2+1) очка, у Павла Минтюкова результативный пас. В составе «Шаркс» единственную шайбу забросил Люк Канин.

После этого матча «Анахайм» с 16 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 5 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Голы: Ватрано — 10 (Любушкин, Строум), 4:49 — 1:0. Канин — 2 (Гертл, Эклунд), 13:05 — 1:1. Ватрано — 11 (бол., Фаулер, Сильферберг), 18:22 — 2:1. Мактавиш — 7 (бол., Карлссон, Минтюков), 41:52 — 3:1. Гудас — 2 (Строум, Ватрано), 42:41 — 4:1.

Вратари: Гибсон — Блэквуд.

Штраф: 16 — 22.

Броски: 44 (14+18+12) — 26 (8+12+6).

Наши: Любушкин (14.23/0/0), Минтюков (17.35/2/+1) — Кныжов (14.28/2/0), Охотюк (16.22/1/0).

13 ноября. Анахайм. Honda Center.