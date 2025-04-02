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2 апреля, 07:44

«Анахайм» по буллитам обыграл «Сан-Хосе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Анахайм» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В основное время у «Дакс» забили Тревор Зеграс, Джексон Лакомб и Сэм Коланджело, а у «Шаркс» — Марк-Эдуард Власик, Александр Веннберг и Шакир Мухамадуллин. Победный буллит на счету Мэйсона Мактавиша.

«Анахайм» набрал 74 очка в 74 матчах и занимает 12-е место в Западной конференции. «Сан-Хосе» идет последним — 50 очков в 74 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 4:3 Б (3:1, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Зеграс — 10 (Коланджело, Мактавиш), 2:04 — 1:0. Мухамадуллин — 2 (Ферраро, Делландреа), 5:28 — 1:1. Лакомб — 14 (бол., Зеграс, Мактавиш), 8:13 — 2:1. Коланджело — 8 (Мактавиш, Гудас), 19:01 — 3:1. Власик — 1 (Томпсон), 44:08 — 3:2. Веннберг — 10 (Эклунд), 56:46 — 3:3.

Победный буллит: Мактавиш.

Вратари: Достал — Георгиев.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 38 (15+4+16+3) — 31 (13+14+3+1).

Наши: Минтюков (13.10/0/+1) — Мухамадуллин (15.16/4/0).

2 апреля. Анахайм. Honda Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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