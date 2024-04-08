«Анахайм» — Сент-Луис: видеообзор матча

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Анахайм» — 6:5.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «блюзменов» Роберт Томас набрал 4 (1+4) очка, по голу забили Карл Болдук, Мэттьюс Кессель, Павел Бучневич, Брэйден Шенн и Джордан Кайру, который реализовал победный буллит. У «Дакс» по дублю оформили Фрэнк Ватрано и Ле Карлссон, еще одну шайбу забросил Никита Нестеренко.

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