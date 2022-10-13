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НХЛ

Сегодня, 07:45

«Анахайм» в овертайме обыграл «Сиэтл», у Куликова «+1»

Сергей Разин
корреспондент
13 октября. «Анахайм» — «Сиэтл» (5:4 ОТ).
Фото USA Today Sports

«Анахайм» в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл в овертайме «Сиэтл» со счетом 5:4.

К 45-й минуте «Дакс» проигрывали со счетом 2:4, однако смогли отыграться, а в овертайме победную шайбу забросил Трой Терри, оформивший дубль. Защитник хозяев Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «+1».

В следующем матче «Анахайм» 16 октября встретится с «Айлендерс», «Сиэтл» 14 октября сыграет с «Лос-Анджелесом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Сиэтл» — 5:4 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Терри — 1 (Мактавиш, Строум), 0:51 — 1:0. Маккэн — 1 (бол., Бенайерс, Шульц), 10:13 — 1:1. Бураковски — 1 (бол., Данн), 20:38 — 1:2. Бьоркстранд — 1 (бол., Шульц, Донато), 26:28 — 1:3. Строум — 1 (бол., Мактавиш, Зеграс), 38:24 — 2:3. Бенайерс — 1 (Шварц, Соуси), 44:09 — 2:4. Ватрано — 1 (Строум, Клингберг), 49:56 — 3:4. Зеграс — 1 (бол., Терри, Клингберг), 53:23 — 4:4. Терри — 2 (Гибсон), 60:55 — 5:4.

Вратари: Гибсон — Грубауэр.

Штраф: 15 — 11.

Броски: 27 (10+8+8+1) — 48 (20+13+14+1).

Наши: Куликов (19.59/0/+1) — -.

13 октября. Анахайм. Honda Center.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Сиэтл Кракен
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