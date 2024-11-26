«Сиэтл» на выезде обыграл «Анахайм»

«Сиэтл» переиграл «Анахайм» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Авторами голов победителей стали Шейн Райт, Андре Бураковски и Брэндон Монтур.

За хозяев отличились Тревор Зеграс и Фрэнк Ватрано. Защитник «Дакс» Павел Минтюков провел на льду 18 минут и не сумел отметиться результативными действиями.

»Сиэтл» с 23 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Анахайм» набрал 19 очков и идет на 12-м месте.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Сиэтл» — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Голы: Райт — 2 (Бьоркстранд, Эванс), 7:12 — 0:1. Зеграс — 3 (Терри, Дюмулин), 15:59 — 1:1. Ватрано — 3 (Зеллвегер, Терри), 26:17 — 2:1. Бураковски — 1 (Маккэн, Эванс), 40:46 — 2:2. Монтур — 7 (Райт), 41:10 — 2:3.

Вратари: Достал (57:59) — Даккорд.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 23 (6+6+11) — 27 (6+11+10).

Наши: Минтюков (18.58/2/-1) — -.

26 ноября. Анахайм. Honda Center.