«Тампа» уступила «Анахайму» и потерпела четвертое поражение подряд

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила «Анахайму» со счетом 1:4.

В составе «Лайтнинг» шайбу забросил Джейк Гюнцель с передачи Никиты Кучерова, у «Дакс» 3 (2+1) очка набрал Фрэнк Ватрано, еще по голу забили Трой Терри и Джейсон Лакомб.

В текущем сезоне Кучеров провел 35 матчей и набрал 55 (17+38) очков.

После этого матча «Тампа» с 42 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 38 очками — на 12-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Тампа-Бэй» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Голы: Терри — 14 (Строум, Ватрано), 5:24 — 1:0. Ватрано — 10 (Труба, Терри), 17:03 — 2:0. Гюнцель — 21 (бол., Кучеров, Пойнт), 29:12 — 2:1. Лакомб — 8 (Киллорн, Карлссон), 56:26 — 3:1. Ватрано — 11 (п.в., Строум), 58:28 — 4:1.

Вратари: Гибсон — Йоханссон (57:23 — 58:28).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 26 (12+8+6) — 37 (5+18+14).

Наши: — - Кучеров (22.46/3/-2).

6 января. Анахайм. Honda Center. 14208 зрителей.