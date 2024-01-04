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НХЛ

Сегодня, 07:57

Гол Мэттьюса в овертайме принес «Торонто» победу над «Анахаймом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Анахайм» на своем льду проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 ОТ. Победную шайбу на 3-й минуте овертайма забросил Остон Мэттьюс.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Торонто» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Ватрано — 18 (мен., Мактавиш, Драйсдейл), 31:41 — 1:0. Таварес — 12 (бол., Райлли, Нюландер), 54:17 — 1:1. Мэттьюс — 30 (Марнер, Райлли), 62:12 — 1:2.

Вратари: Достал — Джонс.

Штраф: 29 — 24.

Броски: 28 (9+10+7+2) — 57 (18+15+22+2).

Наши: Любушкин (13.12/1/0), Минтюков (13.55/0/-1) — -.

4 января. Анахайм. Honda Center. 16135 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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