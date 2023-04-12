Гол Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть «Анахайм»

Сегодня, 07:37
«Анахайм» на своем льду проиграл «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.
В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Андрей Кузьменко.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Ванкувер» — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
Голы: Бесер — 18 (бол., Петтерссон, Миллер), 12:14 — 0:1. Кузьменко — 39 (бол., Хиросе, Демко), 16:12 — 0:2. Мактавиш — 17 (бол., Фаулер, Зеграс), 17:20 — 1:2. Хеллесон — 1 (Терри, Зеграс), 35:32 — 2:2. Миллер — 31 (Ди Джузеппе, Петтерссон), 41:26 — 2:3.
Вратари: Достал (57:22 — 57:46, 59:09) — Демко.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 35 (12+12+11) — 36 (13+8+15).
Наши: — - Кузьменко (14.39/1/0).
12 апреля. Анахайм. Honda Center. 14803 зрителя.