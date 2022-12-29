«Анахайм» выиграл у «Вегаса» по буллитам и прервал серию из трех поражений

«Анахайм» обыграл «Вегас» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

В основное время у хозяев отличился дублем Адам Хенрик, у гостей забросили Марк Стоун и Бен Хаттон.

В серии буллитов победил «Анахайм», за который забросили Тревор Зеграс и Трой Терри. Игроки «Вегаса» Марк Стоун и Райлли Смит не смогли реализовать свои попытки.

«Анахайм» прервал свою серию из трех поражений подряд, команда занимает 15-е место в таблице Западной конференции с 24 очками в 36 матчах. «Вегас» лидирует на Западе с 50 очками в 38 играх.

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«Анахайм» — «Вегас» — 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Хенрик — 10 (Терри, Зеграс), 3:27 — 1:0. Хенрик — 11 (Зеграс, Терри), 12:26 — 2:0. Стоун — 16 (мен.), 13:15 — 2:1. Хаттон — 1 (Амадио, Кессел), 33:32 — 2:2.

Победный буллит: Зеграс.

Вратари: Гибсон — Хилл (Томпсон, 12:26).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 27 (7+5+10+5) — 51 (17+20+13+1).

Наши: Куликов (18.52/2/+1) — Дорофеев (12.12/4/0), Мироманов (13.33/4/0).

29 декабря. Анахайм. Honda Center.