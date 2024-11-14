«Вегас» на выезде обыграл «Анахайм», Дорофеев отметился голом

«Вегас» в гостях одержал победу над «Анахаймом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Заброшенными шайбами за «Голден Найтс» отметились Николя Руа, Томаш Гертл и российский нападающий Павел Дорофеев.

В текущем сезоне 24-летний россиянин набрал 12 (9+3) очков в 16 матчах.

Авторами голов «Дакс» стали Брок Макгинн и Фрэнк Ватрано. Российский защитник команды Павел Минтюков отметился результативной передачей.

На счету 20-летнего россиянина 3 (0+3) очка в 14 встречах.

«Вегас» с 22 очками располагается на 3-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Анахайм» с 12 очками занимает предпоследнее, 15-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Вегас» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Макгинн — 3 (Минтюков, Лисон), 17:39 — 1:0. Руа — 5 (Теодор, Швиндт), 19:11 — 1:1. Гертл — 5 (бол., Айкел, Теодор), 26:43 — 1:2. Дорофеев — 9, 44:29 — 1:3. Ватрано — 2 (Лисон, Киллорн), 59:46 — 2:3.

Вратари: Достал — Хилл.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (9+5+10) — 39 (8+14+17).

Наши: Минтюков (21.22/3/0) — Барбашев (16.28/1/0), Денисенко (8.27/0/0), Дорофеев (14.50/4/0).

14 ноября. Анахайм. Honda Center.