Сегодня, 08:49

«Вегас» в овертайме проиграл «Анахайму», у Барбашева голевая передача

Сергей Ярошенко

«Анахайм» на своем льду обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У хозяев 2 очка набрали Джексон Лакомб (1+1) и Каттер Готье (1+1), забивший победный гол в овертайме, также шайбы забросили Олен Зеллвегер и Трой Терри.

У гостей 2 (0+2) очка на счету Джека Айкела, по голу забили Ши Теодор, Брэйден Боуман и Томаш Гертл. Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился результативной передачей.

«Дакс» набрали 29 очков и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Голден Найтс» с 27 очками очками — на пятой строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат
23 ноября, 06:00. Honda Center (Анахайм)
Анахайм
Вегас
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Вегас Голден Найтс
