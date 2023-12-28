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НХЛ

Сегодня, 08:27

«Анахайм» победил «Вегас», Мактавиш сделал ассистентский хет-трик

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Мэйсон Мактавиш.
Фото USA Today Sports
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«Анахайм» обыграл «Вегас» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Форвард «Дакс» Мэйсон Мактавиш сделал три результативные передачи. Российский партнер Мактавиша по звену Илья Любушкин отметился одним голевым пасом.

«Анахайм» занимает 14-е место в таблице Западной конференции с 26 очками в 34 матчах.

«Вегас» потерпел четвертое поражение подряд и идет на второй строчке Запада с 47 очками в 36 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Вегас» — 5:2 (4:0, 1:2, 0:0)

Голы: Лисон — 5 (Фаулер, Хенрик), 3:23 — 1:0. Драйсдейл — 1 (Мактавиш, Строум), 8:23 — 2:0. Ватрано — 16 (Мактавиш, Любушкин), 11:38 — 3:0. Терри — 9 (Киллорн, Зеграс), 12:18 — 4:0. Мартинес — 4 (Коттер), 27:23 — 4:1. Стоун — 12 (бол., Карлссон, Маршессо), 32:34 — 4:2. Лисон — 6 (Мактавиш, Фаулер), 37:45 — 5:2.

Вратари: Гибсон — Томпсон.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 26 (11+7+8) — 32 (10+13+9).

Наши: Любушкин (18.09/1/+3), Минтюков (15.28/0/+2) — Барбашев (17.04/1/-2), Дорофеев (11.30/5/-3).

28 декабря. Анахайм. Honda Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Вегас Голден Найтс
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