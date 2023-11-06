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Сегодня, 06:33

«Анахайм» переиграл «Вегас». Минтюков сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
6 ноября. Анахайм — Вегас — 4:2.
Фото USA Today Sports
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«Анахайм» выиграл у «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Голден Найтс» потерпели первое поражение в сезоне в основное время.

Российские защитники «Дакс» Илья Любушкин и Павел Минтюков отметились голевыми передачами. В составе гостей одну шайбу забросил россиянин Иван Барбашев.

«Анахайм» с 14 очками идет на 6-м месте в Западной конференции. «Вегас» — первый (23 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Вегас» — 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)

Голы: Барбашев — 4 (Айкел), 8:51 — 0:1. Айкел — 6 (Теодор, Макнэбб), 33:43 — 0:2. Хенрик — 2 (бол., Фаулер, Ватрано), 41:38 — 1:2. С. Кэррик — 2 (Минтюков), 50:55 — 2:2. Мактавиш — 6 (Ватрано, Любушкин), 56:20 — 3:2. С. Кэррик — 3 (п.в., Терри, Фаулер), 58:51 — 4:2.

Вратари: Гибсон — Томпсон (58:20 — 58:51).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 22 (6+11+5) — 31 (10+12+9).

Наши: Любушкин (20.05/1/+2), Минтюков (18.37/1/+2) — Барбашев (13.48/2/+1), Дорофеев (15.25/4/0).

6 ноября. Анахайм. Honda Center.

Иван Барбашев
Илья Любушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Вегас Голден Найтс
Павел Минтюков
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