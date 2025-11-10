«Анахайм» обыграл «Виннипег» и одержал седьмую победу подряд

10 ноября, 08:39
«Анахайм» на домашнем льду одержал победу над «Виннипегом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
По дублю оформили Бекетт Сенекке и Лео Карлссон. Единственную шайбу гостей забросил Кайл Коннор.
«Анахайм» (23 очка) одержал седьмую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Виннипег» (18) потерпел третье поражение кряду и идет шестым на «Западе».
Догада
солидно, и неожидано. какой прогресс! в прошлом сезоне они лишь вырвались из, казалось вечной, группы аутсайдеров, а сегодня самая горячая команда лиги
10.11.2025
nikola mozaev
Анахайм продолжает зажигать. Лео Карлссон будет бороться за лидерство в бомбардирской гонке.
10.11.2025