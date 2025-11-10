Видео
10 ноября, 08:39

«Анахайм» обыграл «Виннипег» и одержал седьмую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Анахайм» на домашнем льду одержал победу над «Виннипегом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

По дублю оформили Бекетт Сенекке и Лео Карлссон. Единственную шайбу гостей забросил Кайл Коннор.

«Анахайм» (23 очка) одержал седьмую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Виннипег» (18) потерпел третье поражение кряду и идет шестым на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 06:00. Honda Center (Анахайм)
Анахайм
Виннипег
Источник: Таблица НХЛ
2

  • Догада

    солидно, и неожидано. какой прогресс! в прошлом сезоне они лишь вырвались из, казалось вечной, группы аутсайдеров, а сегодня самая горячая команда лиги

    10.11.2025

  • nikola mozaev

    Анахайм продолжает зажигать. Лео Карлссон будет бороться за лидерство в бомбардирской гонке.

    10.11.2025

    НХЛ
    ХК Анахайм Дакс
    ХК Виннипег Джетс
