«Анахайм» обыграл «Виннипег» и одержал седьмую победу подряд

«Анахайм» на домашнем льду одержал победу над «Виннипегом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. По дублю оформили Бекетт Сенекке и Лео Карлссон. Единственную шайбу гостей забросил Кайл Коннор. «Анахайм» (23 очка) одержал седьмую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Виннипег» (18) потерпел третье поражение кряду и идет шестым на «Западе». НХЛ. Регулярный чемпионат

10 ноября, 06:00. Honda Center (Анахайм) Анахайм Виннипег

Догада солидно, и неожидано. какой прогресс! в прошлом сезоне они лишь вырвались из, казалось вечной, группы аутсайдеров, а сегодня самая горячая команда лиги 10.11.2025