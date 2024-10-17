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Сегодня, 08:02

«Анахайм» в овертайме победил «Юту», Минтюков оформил дубль

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Анахайм» дома обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Лео Карлссон. Также дублем у хозяев отметился российский защитник Павел Минтюков. Еще по одной шайбе забросили Трой Терри и Робби Фаббри.

У гостей отличились Джек Макбэйн, Барретт Хэйтон, Майкл Кесселринг и Клэйтон Келлер. Россиянин Михаил Сергачев записал на свой счет голевую передачу.

«Анахайм» (4 очка) поднялся на седьмое место в Западной конференции НХЛ. «Юта» потерпела второе поражение подряд и идет третьей на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Юта» — 5:4 ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Терри — 2 (Строум, Ватрано), 4:40 — 1:0. Макбэйн — 2 (Сергачев, Кессельринг), 8:54 — 1:1. Хэйтон — 4 (бол., Шмальц, Гюнтер), 13:25 — 1:2. Фаббри — 1 (Зеграс, Мактавиш), 28:06 — 2:2. Минтюков — 1 (Дюмулин, Мактавиш), 36:52 — 3:2. Кессельринг — 1 (Макбэйн, Доан), 45:21 — 3:3. Келлер — 4 (Шмальц), 50:50 — 3:4. Минтюков — 2 (Макгинн, Карлссон), 54:55 — 4:4. Карлссон — 1, 60:54 — 5:4.

Вратари: Достал — Ингрэм.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 34 (11+10+12+1) — 30 (10+8+12+0).

Наши: Минтюков (21.57/2/+3) — Сергачев (27.53/1/+1).

17 октября. Анахайм. Honda Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Юта

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