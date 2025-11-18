«Анахайм» победил «Юту» в овертайме, у Сергачева голевой пас

«Анахайм» дома обыграл «Юту» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

У хозяев голы забили Джексон Лакомб и Трой Терри, который сравнял счет за 5 секунд до конца основного времени. В овертайме шайбу забросил Олен Зеллвегер.

У гостей шайбы забросили Дилан Гюнтер и Логан Кули. Результативной передачей отметился Михаил Сергачев. На счету россиянина 15 (3+12) очков в 19 играх сезона.

«Анахайм» набрал 25 очков и занимает 3-е место в таблице Западной конференции. «Дакс» прервали серию из трех поражений. «Юта» с 22 очками — на 9-й строчке.