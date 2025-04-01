Анастасия Гимаева — о жене Овечкина: «Считаю Настю главным драйвером его нынешних достижений»

Анастасия Гимаева, дочь хоккеиста, тренера и известного телекомментатора Сергея Гимаева, работающая тренером по катанию в Вашингтоне, в эксклюзивном интервью «СЭ» высказала мнение о супруге Александра Овечкина Анастасии.

— Вы знали молодого Овечкина, знаете нынешнего. Появление в его жизни Насти сильно Александра поменяло?

— Конечно. Благодаря ей Саша, как мне кажется, стал целостным. Они друг друга просто изумительно дополняют. Без преувеличения, идеальная пара! И большая любовь у ребят. Он поменялся, повзрослел, стал мудрее и спокойнее. Она очень сильная девочка, суперсильная. И благодаря ей, ее силе и поддержке он сейчас, в этом возрасте, добивается таких результатов. Считаю именно Настю главным драйвером его нынешних достижений. Они настоящие партнеры во всем.

39-летний Овечкин забил 890 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Ему осталось забросить 5 шайб, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 гола).