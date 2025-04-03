Андерсен — об Овечкине: «Если вы дадите ему шанс, он, скорее всего, забьет»

Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен прокомментировал игру нападаюшего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Если вы дадите ему шанс, он, скорее всего, забьет. Я думаю, почти все знали, что так и будет. Это самое классное в его ударе и его даре забивать. И это справедливо, что сейчас на него и его команду обращают много внимания. Он был отличным игроком на протяжении 20 лет, так что все это заслуженно, и то внимание, которое он получает, — это здорово. Но у нас есть работа, и мы сосредоточились на этой игре, чтобы выйти и сыграть против действительно хорошего соперника. Это не значит, что они просто играют ради него, чтобы он забивал. Они играют ради себя, и они отличная команда», — цитирует голкипера пресс-служба НХЛ.

3 апреля Овечкин отметился голом в матче против «Каролины» (1:5). На счету Овечкина теперь 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).

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