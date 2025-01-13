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Сегодня, 16:55

Коваленко об игре Аскарова в «Сан-Хосе»: «Из него получится хороший вратарь»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Известный хоккеист Андрей Коваленко в интервью «СЭ» прокомментировал игру вратаря «Сан-Хосе» Ярослава Аскарова в сезоне-2024/25.

«Когда вратарь уверен в себе и вытаскивает определенные шайбы, то и команда становится увереннее. А когда команда понимает, что любая ошибка может привести к голу, то она показывает другой хоккей. Уверен, что из Аскарова получится хороший вратарь. У Ярослава все нормально с психологией. Он кайфует от хоккея, наслаждается им и не боится играть», — заявил Коваленко «СЭ».

В этом сезоне 22-летний Аскаров провел 8 матчей в НХЛ, отразив 91,7 процента бросков при коэффициенте надежности 2.39.

Андрей Коваленко
Ярослав Аскаров
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
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