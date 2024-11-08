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Коваленко: «В том, что Овечкин так играет сейчас, ничего удивительного нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Андрей Коваленко прокомментировал голевую серию российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. 39-летний россиянин забивает в пяти играх подряд.

«Не могу сказать, что пристально слежу за «Вашингтоном», у меня другая команда — «Колорадо». А в том, что Саша так играет сейчас, ничего удивительного нет. Он готовился все лето, прекрасно понимает, чего от него ждут болельщики и весь мир. Овечкин в очередной раз подтверждает свой статус, удивляться этому не стоит. Саша идет к своему мировому рекорду и обязательно до него доберется. Мы, россияне, все в него верим», — цитирует «ВсеПроСпорт» Коваленко.

7 ноября Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ, набрав 2 (1+1) очка в матче с «Нэшвиллом» (3:2). Овечкин забивает в пяти встречах подряд.

Источник: «ВсеПроСпорт»

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