Коваленко: «Трамп молодец, не забывает вклад Овечкина в развитие НХЛ, нам это только в плюс»

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко прокомментировал слова Дональда Трампа об Александре Овечкине.

«Приятно, что наших русских звезд ценят и любят. Тем более они лично знакомы, президент США принимал его в Белом доме с Кубком Стэнли в свой первый срок. Молодец Трамп, что не забывает Александра и его вклад в развитие НХЛ и всего мирового хоккея. Нам это только в плюс», — Коваленко «ВсеПроСпорт».

Ранее избранный американский президент Трамп во время митинга перед инаугурацией назвал форварда «Вашингтона» великим хоккеистом.