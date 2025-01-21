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21 января, 23:15

Коваленко: «Трамп молодец, не забывает вклад Овечкина в развитие НХЛ, нам это только в плюс»

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Олимпийский чемпион Андрей Коваленко прокомментировал слова Дональда Трампа об Александре Овечкине.

«Приятно, что наших русских звезд ценят и любят. Тем более они лично знакомы, президент США принимал его в Белом доме с Кубком Стэнли в свой первый срок. Молодец Трамп, что не забывает Александра и его вклад в развитие НХЛ и всего мирового хоккея. Нам это только в плюс», — Коваленко «ВсеПроСпорт».

Ранее избранный американский президент Трамп во время митинга перед инаугурацией назвал форварда «Вашингтона» великим хоккеистом.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Овечкин
Дональд Трамп
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